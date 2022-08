Man (35) grijpt partner bij de keel en dreigt haar vader neer te steken: “Fel overdreven”

B. D. uit Kortemark had sinds begin dit jaar een relatie met het slachtoffer uit Roeselare. Aanvankelijk verliep dat goed tot beklaagde zich inliet met de verkoop van drugs. “Omdat ze drie jonge kinderen in huis had, wilde ze dat niet”, zei het Openbaar Ministerie. “Het koppel had daar vaak discussies over en op 19 juni liep het volledig uit de hand. “Hij nam plots een aardappelmesje en greep haar bij de keel”, zegt de advocaat van het slachtoffer. “Hij dreigde ermee haar de keel over te snijden. Gelukkig had ze kort daarvoor haar ouders kunnen bellen. Toen zij het geruzie hoorden aan de telefoon, snelden ze te hulp. Toen ze arriveerden keerde de man zich ook tegen haar vader. Hij zei dat hij hem moest laten passeren of dat hij zou steken.” Nadien nam hij nog contact op met haar en haar familie en uitte allerlei dreigementen.