Levensgrote foto met mooimakers nodigt uit om zwerfvuil op te ruimen

Kortemark neemt dan deel aan de grote lenteschoonmaak die duurt tot 27 maart. Het is de bedoeling om dan massaal de natuur in te duiken gewapend met vuilniszakken zodat we in een afvalvrije buurt kunnen vertoeven. Seppe Vansevenant, Stan Germonpré, Emily Hoornaert, Ronny Vandewalle en Steffie Vandecaveye zijn door het jaar al mooimakers. Om hun dorpsgenoten warm te maken voor de schoonmaak doken ze met de plaatselijke fotograaf Alexander Mandeville de studio in. Het resultaat van de fotoshoot zie je vanaf volgende week op verschillende plaatsen in Kortemark en haar deelgemeenten. “We plaatsen die levensgrote foto’s op locaties waar er vaak zwerfvuil wordt achtergelaten”, duidt schepen van Milieu Lynn Vermote (Open VLD). “Ik denk maar aan het natuurgebied de Krekemeersen, de dorpskernen en fietspaden. Het beste schouderklopje dat we onze mooimakers kunnen geven is om geen afval meer achter te laten in de natuur of langs de weg. Ik hoop dan ook op een massale opkomst op 19 maart tussen 10 en 17 uur. Je bent welkom in de tuin van het gemeentehuis.”