Levensgenieter Richard viert 101ste verjaardag thuis

Lichtervelde Plafond gemeente­raads­zaal stort in, luttele minuten na vergade­ring: “We hebben heel veel geluk gehad. Ik weet niet of ik de reflex zou hebben gehad om onder mijn bank te duiken”

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn en een zestal medewerkers zijn ternauwernood aan een drama ontsnapt. Net na afloop van een vergadering in de gemeenteraadszaal kwam het valse plafond van de zaal woensdag volledig naar beneden. De schade is groot, maar als bij wonder vielen er geen slachtoffers. “We hebben geluk gehad”, aldus de burgemeester. “Ik weet niet of ik de reflex zou hebben gehad om onder mijn bank te duiken.”

7 juli