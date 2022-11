Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi vechten vergunning stortplaats aan: “Er is meer nodig dan een overlegcomité”

Voor Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi is het duidelijk dat de bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning geen garantie bieden voor een voldoende bescherming van mens en milieu. Daarom stappen beide organisaties naar de Raad voor Vergunningsbetwisting. “De aangekondigde open communicatie en de oprichting van een overlegcommissie zijn stappen in de goede richting maar er is meer nodig dan dat”, menen Wouter Onraedt van Leefbaar Groot Kortemark en Katrin Van den Troost van Climaxi in een gezamenlijk bericht. “Dat er PFAS-grond, met een waarde beneden de 50 milligram per kilo, mag gestort worden, baart ons zorgen. Dat is geen veilige waarde. De controle van het stort gebeurt onvoldoende transparant en zou door een onafhankelijke organisatie moeten gebeuren. Zo zijn er geen meetpunten opgelegd in de Speyebeek.” De gemeente Kortemark beraadt zich nog. “We hebben het besluit nog maar net ontvangen. We zullen dat rustig onderzoeken samen met onze raadsman. Het eerstkomende schepencollege is komende woensdag.”