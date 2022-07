Kwetterende vogels en ruisende bladeren bij je cocktail: “Hier geniet je zonder muziek van de natuur”

Sentier 21 vind je langs recreatieve paden en pal op het fietsknooppunt 84. Het adres is de Barisdamstraat 41 in het kleine Zarren. Dat stukje paradijs kan je de hele zomer lang ontdekken. “Wij zijn een nieuw samengesteld gezin met vier kinderen. Hannelore werkt als pedagoog in het onderwijs en is twee maanden thuis. Ikzelf ben technicus in de theatersector”, stelt Bart zich voor. “Vorig jaar openden we al eens onze zomerbar, omdat we graag mensen ontvangen. Deze zomer breien we daaraan een vervolg. Onze tuin is groot genoeg om ruim honderd mensen te laten genieten in de natuur. We hebben verscheidene leuke hoekjes ingericht. Er staan bomen genoeg die de nodige verkoeling brengen.”