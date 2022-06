Kortemarkse vrienden leggen laatste hand aan tweedaags festival: “We pingpongen van Belgische poprock naar partybeats”

De hitte zorgt voor de nodige zweetdruppels bij de vrijwilligers die de laatste hand leggen aan de inrichting van het festivalterrein. “Toen we de gesloten tent bouwden was het meer dan dertig graden”, zucht Sandy Declerck. “We zijn dus wel wat hitte gewoon.” Pieter Vanoverschelde heeft er het volle vertrouwen in dat het opnieuw een geslaagde editie zal worden. “We beginnen er morgen vrijdag om 16 uur aan met het nieuwe Popmasters. We hopen daarmee een ruimer publiek aan te spreken. Een duizendtal kaartjes zijn daarvoor verkocht dus er liggen er nog voldoende aan de ingang. De Kreuners is de headliner maar ook Guy Swinnen en zijn band zullen je doen meezingen. De dag erna, vanaf 14 uur, zorgen ruim 50 dj’s voor de partysfeer in een fantastisch decor. Het feest blijft duren tot 3 uur.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opbouw van Popmasters en Dreambeats in Kortemark. Deze dames kleden de VIP-tent aan © GUS

Sinds vorige week donderdag zijn een dertigtal vrijwilligers in de weer om alles op te bouwen. “We offeren daarvoor met plezier ons verlof op”, klinkt Pieter resoluut. “Elk jaar komen we met dezelfde vrienden samen. Iedereen heeft zijn specialiteit. We starten met het afbakenen van het festivalterrein dat 1,2 hectare groot is. Vervolgens is het puffen en zweten tijdens de opbouw van de stellingen en het plaatsen van de tenten. Als je dan na twee dagen kan terugblikken op een incidentenvrij evenement kan je alleen maar tevreden zijn. Tijdens het weekend kunnen we terugvallen op liefst 400 medewerkers die in shiften aan de slag zijn.” Typerend voor Dreambeats is dat het voor veel festivalgangers een reünie is. “Die gemoedelijkheid is inderdaad op het lijf van ons festival geschreven. Je komt altijd wel iemand tegen die je kent”, bevestigt Pieter.

Praktisch

De 30.000 pintjes staan fris, de drie podia zijn gebouwd en zes foodtrucks tekenen present. Voor het eerst wordt er gewerkt met gerecycleerde bekers. Nog nieuw is dat de toegang open staat voor iedereen vanaf zestien jaar. Een ticket voor vrijdagavond kost 30 euro, voor zaterdag 50 euro en voor beide dagen samen 75 euro. Voor Dreambeats zijn alle 5000 tickets zo goed als de deur uit. Er is een parking met een 300-tal plaatsen in de Lichterveldestraat waarvoor je 5 euro per wagen betaalt. Het festivalterrein ligt vlakbij het station en domein Krekemeersen en er is ook een fietsenstalling. De line-up kan je hier checken.

Volledig scherm De opbouw van Popmasters en Dreambeats in Kortemark © GUS

