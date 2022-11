Kortemark zet zijn jarige Kruisstraatmolen in de spotlights

Staden Oppositie neemt geschrapte bouw ontmoe­tings­cen­trum op de korrel: “Waarom geen soberder ontwerp kiezen?”

De gemeenteraad boog zich donderdag over de financiën van de gemeente. Eerder raakte al bekend dat Staden de broekriem aanhaalt. Dat gebeurt niet alleen op vlak van energie. De bouw van het ontmoetingscentrum in Oostnieuwkerke gaat in de koelkast gaat en een nieuw fietspad in de Sleihagestraat is niet voor meteen. Oppositiepartij CD&V betreurt dat uitstel.

