Kortemark zet de verwarming lager om energiekosten te drukken

“In publieke gebouwen en de sporthallen zullen we de temperatuur lager zetten”, overloopt Damman de energiemaatregelen die al beslist zijn. “Voor alle zalen maken we de oefening om die optimaal te bezetten zodat we efficiënt kunnen verwarmen. Liever grotere groepen of activiteiten die nauw op elkaar aansluiten dan momenten waar de zaal leeg staat. Verder hebben we onze fonteinen al stilgelegd en onderzoeken we of we het doven van de openbare verlichting kunnen uitbreiden. De verwarming in onze gebouwen steken we pas aan vanaf 1 november en gaat uit op 31 maart. Per gebouw stellen we een verantwoordelijke aan die de lichten en chauffages zal controleren. Tot slot overleggen we met de kerkbesturen. Nog deze maand zullen we ons totaalplan voorstellen.”