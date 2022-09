Kortemark vecht nieuwe vergunning Silvamo aan: “We willen garanties dat er geen vervuilde grond wordt gestort”

“We slaan de aangeboden afvalstoffen op in aparte bassins”, reageert Hugo Dedecker in een officiële mededeling. “Zo heeft de stortplaats voor niet gevaarlijk afval in de ontgonnen kleiput van de steenbakkerij geen impact op het grondwater. Het water uit de afvalstoffen en de neerslag op de bassins voeren we gecontroleerd af naar een apart bekken. Met zeven peilputten monitoren we de kwaliteit van het grondwater. Al van in het begin van onze activiteiten in 1996 geven twee van die putten verhoogde waarden aan. Het gaat dus om een historische verontreiniging. Het bleek om een tijdelijke verstoring van de lokale waterkwaliteit te gaan. Een verdere opvolging van de grondwaterkwaliteit was voldoende. De verhoogde waarden van zink en nikkel komen niet van onze bedrijfsactiviteiten. Het is bovendien een lokale verhoging die zich niet verder verspreidt. In mei dit jaar vroegen we een verlenging van de bestaande vergunning aan met een beperkte uitbreiding van de capaciteit binnen dezelfde perceelsgrenzen.”

De gemeente Kortemark ging net voor de zomer in beroep tegen de vergunning voor de komende 25 jaar die de provincie had toegekend. “Ik verwacht eind oktober of begin november het vonnis”, zegt burgemeester Karolien Damman (CD&V). “We zijn er niet over te spreken dat onze voorwaarden om geen grond of slib met PFAS-waarden te storten in onze gemeente niet kon opgenomen worden in de nieuwe vergunning. De provincie keurt nu zomaar een vergunning goed zonder het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid en zonder onze voorwaarde mee te nemen. Als het niet duidelijk is of er al dan niet een gevaar is, dan doe je dat niet. Ik wil geen paniek veroorzaken want ik krijg noch van OVAM noch van de milieu-inspectie signalen dat er gevaar zou zijn voor de gezondheid. Als gemeente willen we vooral preventief handelen maar in dit dossier hebben we niets te zeggen. Het verlenen van de vergunning en de controle van de grond en het water gebeuren boven onze hoofden. Al jaren stellen wij wel zelf een labo aan dat naast het werk van OVAM de gronden in de buurt van bedrijf controleert. We moeten dat niet doen maar het biedt ons wel een extra zekerheid.”