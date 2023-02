Kortemark telt 74 inwoners meer in jaar tijd

Brugge Eropuit met valentijn: ontdek het Begijnhof en wandel langs het water in Brugge

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Omdat valentijn om de hoek loert, staan er deze week romantische wandelingen op het programma. Zo ontdek je in Brugge het Begijnhof en wandel je langs het water.