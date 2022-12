Kortemark steunt zijn boeren met kerstparade van tractoren

KortemarkDe gemeente Kortemark en de landbouwraad organiseren op vrijdag 23 december voor de eerste keer een tractorparade in kerstsfeer. Zo steunen de initiatiefnemers de landbouwers in de onzekere tijden van strenge wetgeving en dure investeringen.

“Met die parade steken we als landelijke gemeente een hart onder de riem van onze boeren”, schetst burgemeester Karolien Damman (CD&V), die bevoegd is voor Landbouw. “Enkele tientallen landbouwvoertuigen zullen vrijdagavond 23 december Kortemark laten schitteren. We leggen alvast Kortemarkbonnen klaar voor de deelnemers met de mooist versierde tractor.”

Parcours

Vanuit de Lichterveldestraat zullen de tractoren onder politiebegeleiding Kortemark binnen rijden waar het gezelschap rond 18 uur van op de Markt een lus maakt via de Stationsstraat, Stationsplein en de Nieuwstraat. Van daar gaat het via de Handzamestraat naar het centrum van Handzame. Na de passage over het Handzameplein komt de Edewallestraat aan de beurt tot aan de Bescheewegestraat. Daar slaan de tractoren rechtsaf om bij de Koekelarestraat links het centrum van Edewalle binnen te rijden. Ter hoogte van de Makeveldstraat gaan ze opnieuw naar rechts, om zo via de Nachtegaalstraat in Edewalle te arriveren.

Over de kasseien van de P.D. Vanhautestraat kruist de karavaan de Koekelarestraat en rijdt opnieuw de Edewallestraat in, tot aan de Hogestraat. Die straat slaan de tractoren in en blijven ze volgen tot in het centrum van Werken. Via het Werkenplein en de Zarrenstraat zet de sliert tractoren koers naar het centrum van Zarren. Ze dwarsen er de Staatsbaan en volgen de Stadenstraat tot aan het kruispunt met de Amersveldestraat. De langste straat van de gemeente vormt vervolgens het decor voor Kortemark Schittert tot aan de Staatsbaan, dus ook door de wijk Huilaert. Een klein stukje Staatsbaan brengt de hele colonne tot aan de verkeerslichten, waar de Hoogledestraat wordt ingedraaid richting Hooglede. De tractoren maken nog een laatste ritje langs de Ieperstraat doorheen Elle en eindigen daarna de parade.

De parade wordt dus eerst in Handzame (18.25 uur) verwacht en vervolgens in Edewalle (18.45 uur), Werken (19 uur), Zarren (19.05 uur) en Elle (19.35 uur). Bij de ingang naar de Krekemeersen bieden lokale landbouwverenigingen een hapje en drankje aan.

