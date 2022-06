Kortemark stelt nieuwe sportzaal voor en verkoopt zijn oude

De sportzaal is vlakbij OC De Kouter in Kortemark gevestigd. Het gebouw bestaat uit een mattenzaal met twee wedstrijdzones van zeven bij zeven meter en voldoende veiligheidzones. Er is ook ruimte voor de jurytafels en voor een tribune. Daarnaast vinden we een danszaal met spiegelwand, drie kleedkamers waarvan één voor de scheidsrechter en de nodige lockers. Een cafetaria met zicht op de mattenzaal maakt het plaatje compleet. Het gaat om een investering van ruim anderhalf miljoen euro waarvan 145.000 euro gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Tijdens de opendeur waren er demonstraties van judoclub Jokohazam, aerobics club Together Fit en van STAP Kortemark dat er de richting dans zal aanbieden. De judoclub is met 165 leden de grootste gebruiker. Voor voorzitter Geert Sarrazyn (67) was de opening een hoogdag. Het vroegere judolokaal staat via een openbare verkoop op Biddit te koop.