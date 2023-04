Kortemark opent zaterdag zijn fietsbieb

Urbain Scharmin (75) en Laura Cools (26) nemen met spijt afscheid van Koekelaar­se gemeente­raad

Urbain Scharmin (75) en Laura Cools (26) stoppen als Vooruit-gemeenteraadsleden in Koekelare. Roy Vandendriessche (34) en Rik Dubois (69) volgen hen op. Tania De Vlaminck (49) neemt Riks zitje in het Bijzonder Comité in. Een heuse stoelendans dus, maar van rancune is geen sprake.