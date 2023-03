Kortemark legt twee volkstuinen aan: “Hier kan je volgend jaar zelf groenten kweken”

Bij het woonzorgcentrum Blijvelde en kinderopvang Okiedokie in Kortemark en ook bij Sint Jan de Deo in Handzame komt tegen volgend jaar een volkstuin van telkens 1.000 vierkante meter. “Hoeveel percelen we per terrein zullen hebben, hangt af van de behoeftes van de gebruiker, maar als ik de interesse bekijk dan hebben we zeker plaats voor iedereen”, zegt opbouwwerker Merlijn Lombaert. “De moestuinierder ondertekent een contract van één jaar en kan dat vervolgens verlengen. Hoeveel het gebruik van de grond kost, moeten we nog bepalen. Doordat de tuintjes naast elkaar liggen, kunnen de inwoners niet alleen lekkere groentes kweken, maar leren ze elkaar ook kennen. Per site plaatsen we een tuinhuis met het nodige materiaal en uiteraard voorzien we ook water. Serres en andere constructies laten we niet toe. Minder mobiele mensen kunnen met verhoogde bakken werken.” De gemeente coördineert het project samen met Blijvelde en Sint Jan de Deo en kan ook rekenen op de steun van Samentuin de Oude Pastorie.