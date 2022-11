Kortemark investeert in fietsveiligheid met drie werven

“De fietsoversteek in de Handzamestraat verplaatsen we tot voorbij de bocht en het kruispunt. Nu ligt die oversteek voor het kruispunt met de Aarsdam- en Spondestraat”, licht schepen Toon Vancoillie (Open VLD) toe. “Een wegversmalling zal het begin van de bebouwde kom aanduiden. Daarnaast investeren we in het fietspad langs de Edewalle- en Koekelarestraat waar een aantal betonvakken verzakt zijn. Er komt eveneens een veiligheidsstrook tussen de rijweg en het fietspad en we plannen een wegversmalling. Tot slot leggen we een wandel- en fietsverbinding aan tussen de Vuilpan- en Hazewindstraat in Zarren.” De totale kostprijs van de drie projecten is om en bij de 780.000 euro. De gemeente krijgt via Vlaanderen 30 tot 50 procent subsidies.