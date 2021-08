Koppel voor bijna 25.000 euro opgelicht na valse mail van itsme

De slachtoffers hadden een mail ontvangen om de Belgische identiteitsapp ‘itsme’ te installeren. Wat ze niet doorhadden, was dat het om een zogenaamde phishingmail ging van oplichters. Het koppel volgde de instructies in de mail, maar werd zo voor in totaal 24.825 euro opgelicht. De politie Polder is een onderzoek gestart naar de feiten en roept op tot waakzaamheid. “Let steeds op wanneer u gevraagd wordt om bankgegevens door te geven", klinkt het.