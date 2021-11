Kleine Mats morgen opnieuw op operatietafel voor huidtransplantatie: “Als we bij onze jongen zijn, gaat zijn hartslagje omhoog, ook al ligt hij in coma”

Kortemark“Hij doet het goed, onze jongen. Zijn rugje, voetjes, handjes en gezichtje zouden niet geopereerd moeten worden. Dat is al een grote opluchting.” Mats, het jongetje van 17 maanden dat vorige week in een heet bad viel, ligt nog steeds in een kunstmatige coma in het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Vrijdag krijgt hij een tweede huidtransplantatie. Zijn ouders Birger de Smet (40) en Melissa Brys (33) uit Kortemark houden er de moed in, mede dankzij de massale steun van vrienden, familie en acties van onder andere Club Brugge.