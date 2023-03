Kans op zware regen en bewolking vanmiddag in Kortemark

Tot 8 jaar cel gevraagd na vondst van 75 kilogram cocaïne tussen lading maniok

Een 69-jarige Nederlander riskeert in de Brugse rechtbank 8 jaar cel voor de invoer van cocaïne. Het dossier ging van start toen in een container in de haven van Zeebrugge 75 kilogram coke werd ontdekt. De drugs zaten verstopt tussen een lading maniok uit Zuid-Amerika.