Jozef (90) blikt terug op een leven als rallypiloot: “In Congo werden we ontvangen door president Mobutu voor een bokswedstrijd tussen Ali en Foreman. Er zat wel 60.000 man. Wát een beleving”

KortemarkHij is nog steeds aan het werk en rijdt nog altijd rond in zijn Porsche en Ferrari. Mocht hij kunnen, rijdt Jozef, een kranige negentiger uit Kortemark, dit weekend opnieuw mee tijdens de Rally van Kortemark. De autosport bezorgde Jozef veel prijzen en bracht de man in heel Europa en zelfs tot in Congo. “Ik heb het allemaal gedaan. Alleen de Zoute Grand Prix doe ik niet, ik heb geen rode broek…”, grapt Jozef.

De liefde voor de autosport begon voor Jozef als twintiger, ergens eind jaren vijftig. “Ik was altijd al een fanaat van snelle wagens”, begint Jozef zijn verhaal. “Toen De Ronde van België werd georganiseerd, een wedstrijd van twee dagen en één nacht, reed ik met een vriend achteraan mee in mijn Volkswagen. Gewoon, om eens te zien of we meekonden. Dit bleek zo goed mee te vallen dat we beslisten om voortaan ook mee te doen.”

Slipcursus

Zijn eerste wagen was een Volvo 444, maar voor de Omloop van Vlaanderen schafte hij zich al snel een Porsche 356SC aan. Een beestje met 1900cc en 250pk’s. Op de Omloop van 1963 komen Jozef Missinne en zijn co-piloot Jozef Talpe als eerste over de finish. De rally begon in Ukkel en eindigde in West-Vlaanderen, met een tussenstop in Ursel. “De rally van ‘63 was een zeer moeilijke”, blikt Jozef terug. “De concurrentie was met Gilbert Stapelaere zwaar en de rally bevatte allemaal kleine baantjes. Bovendien was regende het. Het toeval wil dat ik een aantal weken voordien een slipcursus had gevolgd in Nederland bij Slotemaekers, toen de beste in heel Europa. De rest van de colonne racewagens had schrik, maar ik niet. Tegen dat we in Ursel waren, hadden we één minuut voorsprong op Stapelaere en die hebben we niet meer uit handen gegeven. Ik ben best fier op die overwinning, want een vijftiental starters waren semi-professioneel, terwijl wij het enkel voor als hobby deden”, aldus Jozef.

Circuit

Na tien jaar als rallypiloot volgden de Course des Côtes, of bergkoersen. Het was zijn eerste stap richting circuit. “Rally vroeg iets te veel voorbereiding. Naast mijn job als verzekeringsmakelaar moest ik ’s avonds nog te veel trainen om het parcours en de bochten goed te leren kennen. Bij elke bocht bestudeerde ik samen met mijn co-piloot hoe we nog een seconde konden winnen. Bij circuit en Course des Côtes is dat minder het geval. Wanneer je één à twee keer het circuit hebt verkend, ken je het wel.” Jozef geeft het voorbeeld van de Course des Côtes van Halle. “Dat was zo’n 8 kilometer. Je wist waar de snelle en waar de trage bochten lagen en waar je ‘planché’ (plankgas, red.) kon gaan.”

Paul Frère

Toen Jozef eind jaren zestig zijn vergunning haalde voor het circuit, dacht hij dat varkentje wel even te wassen. “Ik volgde in Francorchamps een cursus circuit rijden bij Paul Frère, toen een van de beste piloten ter wereld. Na de theoretische lessen mocht ik achter het stuur plaatsnemen met Frère naast mij. Ik waande mij al Belgisch kampioen en dacht Frère eens te tonen hoe je rijdt op Francorchamps. Na een ronde of twee zei Frère: ‘Missine, je hebt de keuze, ofwel leer ik je rijden, ofwel ga je nu naar huis. Want je kan niet rijden’, lacht Jozef. “En hij had gelijk. Achteraf heb ik het meeste geleerd tijdens de lessen van Frère.”

Rally en circuit zijn niet zomaar een sport, maar “een stiel”, vindt Jozef. “Het gaat er steeds om hoe je je bochten in gaat. Dat kan niet te snel, maar ook niet te traag. Ook is het steeds belangrijk te kijken hoe je voorligger de bocht ingaat.” Of Jozef nooit schrik had achter het stuur? “Als je schrik hebt moet je thuisblijven. Trouwens, het gaat niet zozeer om snelheid, dan wel om de ‘pilotage’, of stuurmanskunst. In rally en circuit mag je nooit te roekeloos zijn, maar zeker ook nooit te braaf.”

Met zijn trouwe Porsche werd Jozef onder meer derde op het circuit in Zolder en deed hij vijf maal mee aan de 24 uur van Francochamps. Er volgden ook nog Chimey, de Nürburgring, en heel wat circuits in Frankrijk. “Ik heb het allemaal gedaan. Alleen de Zoute Grand Prix doe ik niet, ik heb geen rode broek…”, lacht Jozef luidop.

Televisie

Veel heeft Jozef aan zijn hobby niet verdiend, integendeel. “De prijs was heel vaak een beker en twee kussen van de missen”, aldus Jozef. Het doet de negentiger herinneren aan een anekdote eind jaren 1970, toen hij met zijn Porsche de eerste prijs won in Namen, in de categorie boven 2000 cc. “Ik werd tijdens de receptie naar voren geroepen en kreeg als prijs een mooie grote beker”, vertelt Jozef met zichtbaar genot. “De persoon die tweede werd, was echter een Waal en iemand die heel erg gekend was in de regio. Hij kreeg een televisie.” Jozef barst in lachen uit bij het vertellen van het verhaal. “De hele koers was erg Waals getint. Ik was zeker niet jaloers en vind het verhaal best grappig, maar op het moment zelf was het niet echt sportief, natuurlijk.”

Afscheid van de sport

“Eind jaren ’70 zei Jozef de sport definitief vaarwel. “Ik werd al wat ouder en de sport werd telkens duurder en professioneler. Om mee te kunnen moest ik te veel investeren. Bovendien werd ik me stilaan bewust van het gevaar. Je denkt aan je familie, je zaak… Vanaf het moment dat dat in je hoofd begint te spelen, denk je ‘waarom nog?’. Ik heb mijn helm, handschoenen, overall, schoenen en handschoenen in één keer verkocht aan een vriend en heb de afscheid genomen van de sport. Zonder spijt, want ik heb gedaan wat ik wilde doen.”

De autosport bracht Jozef op veel plaatsen, tot in Congo toe. “We werden in 1974 Congo ontvangen door president Mobutu. Ook Hubert Sealens, Bietebier en Stapelaere reden mee in Congo. Mobutu nodigde ons uit voor een bokswedstrijd tussen Mohammed Ali en George Foreman.” De wedstrijd, die bekendstaat als de Rumble in the Jungle, maakte een grote indruk op Jozef. “Er zaten daar 60.000 tot 70.000 toeschouwers. Dat was een enorme cadeau, wát een beleving.”

Ferrari

De notoire Porsche fanaat - Jozef rijdt nog steeds met een Porsche Panamera - heeft ook al enkele jaren een knalrode Ferrari F430 in zijn garage staan. “Een goeie maat heeft mij overtuigd. Mijn eerste Ferrari, een F348, had amper 3000 km op de teller. Het was uiteindelijk een andere vriend die in Dubai mijn huidige wagen zag staan. Aangezien al mijn kennissen uit de Ferrariclub ondertussen met een veel nieuwer en sneller exemplaar reden dan ik, wilde ik daar nog een stapje bijdoen”, lacht Jozef. “Ik mijn ogen gesloten voor de prijs en heb me de F430 aangeschaft.” De wagen zelf haalt Jozef niet vaak meer van stal, maar tijdens zomerdagen én om mensen een plezier te doen, maakt de kranige negentiger maar al te graag een uitzondering. “Ik word vaak gevraagd voor communies of jonge trouwers die met de Ferrari naar het stadhuis willen. De mensen mogen mij steeds contacteren, ik doe het met veel plezier.”

Tegenwoordig is Jozef nog vaak te zien in zijn zaak - “Ik werk niet meer fulltime, maar toch zeker parttime” - en ook de autosport heeft hij nog niet definitief vaarwel kunnen zeggen. “Ik ga nog een viertal keer per jaar rijden op circuit met mijn Ferrari. Het gaat al iets minder snel dan vroeger, maar ik rijd op sommige stukken toch nog altijd 250 km/u. Al is het roekeloze er toch al wat uit, hoor”, verzekert Jozef. Maar zolang ik het kan, blijf ik het doen.”

