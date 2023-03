IN BEELD. Leerlingen en leerkrachten klauteren examenstress van zich af op dit parcours

Yara stoot door naar nationale finale Junior Journalist: “Mijn lokale held is mijn eigen zus”

Yara Dolphen (17) uit Diksmuide is uitgenodigd naar de nationale finale van de wedstrijd Junior Journalist op zondag 16 april in het Vlaams Parlement in Brussel. Ze scoorde met een tekst over haar persoonlijke lokale held: haar zus Britt (20) die verpleegkunde studeert.