Hobbykweker Puppy4life uit Kortemark speelt erkenning kwijt: “Hij kweekte niet alle hondjes zelf en gaf ze onvoldoende water”

Westrozebeke Westrozebe­ke heeft terug een café dankzij Carine: “Ik ben hier met open armen verwelkomd”

Goed nieuws voor de Westrozebekenaars. Het enige café in het centrum van het dorp is namelijk terug open. Carine Lammens (54), die eerder ook al achter de toog stond van café De Reisduif in Poelkapelle, zorgt voortaan voor de koffies en de pintjes in café Den Bottle. “We zijn erg tevreden dat we terug een ontmoetingsplek hebben in ons dorp”, klinkt het aan de toog.

22 januari