Het station van Kortemark is gerenoveerd en dat verdient een feestweekend

Familiebe­drijf Deprez uit Kortemark is KMO van het Jaar: "We ontwerpen precies die machine die de klant nodig heeft"

Johan Deprez (65) van firma Deprez uit Kortemark ontving de titel ‘KMO van het Jaar’ van Unizo, en daar is hij trots op. “Eerst waren we al West-Vlaams laureaat, nu ook nationaal. Dit is een extra stimulans voor ons volledige team”, klinkt het. Deprez bouwt machines voor de hele wereld. “Er zijn nu 50 containers onderweg naar Canada waar we mee helpen aan de uitbouw van een aardappelbedrijf.” Het begon echter allemaal in een kleine garage in Zedelgem.

