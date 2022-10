Heraanleg Lichterveldestraat stap dichterbij: “Meer fietspaden maar minder parkeerplaatsen”

Van zodra de aannemer is aangesteld kan een planning opgemaakt worden. Alle gronden zijn intussen verworven. De werken zullen 220 werkdagen of ongeveer 44 weken duren. “Er worden gescheiden riolen aangelegd, veilige oversteken gecreëerd en extra fietspaden aangelegd”, overloopt schepen van Openbare Werken Toon Vancoillie (Open VLD). “De toegang naar het recreatiedomein De Krekemeersen zullen we extra accentueren net zoals de waterlopen Kasteel- en Spanjaardbeek.” Het dossier kwam aan bod in de gemeenteraad nadat eerder ook al de provincie het licht op groen had gezet. “Dankzij nieuwe fietssuggestiestroken en nieuwe enkelrichtingsfietspaden kunnen fietsers veilig de verbinding maken tussen de Markt en de Staatsbaan”, reageert provincieraadslid Luc Coupillie (N-VA).

Minder parkeerplaatsen

“De oversteekplaatsen zullen we met materiaal op de grond aanduiden voor blinden en slechtzienden”, pikt Vancoillie opnieuw in. “Om volwaardige, vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen zullen we een dertigtal parkeerplaatsen moeten schrappen. Na de werken zullen er een 65-tal overblijven. De werken zijn geraamd op ruim 4,5 miljoen euro waarvan de gemeente 1,2 miljoen euro zal betalen. De andere partners zijn Fluvius, Aquafin en de provincie West-Vlaanderen.”

Geen flitspaal

Een flitspaal komt er niet. Raadslid Mark Pollentier (Onafhankelijk) vond dat vreemd. “Kortemark is de enige gemeente in de politiezone Polder waar er geen enkele flitspaal staat langs gemeentewegen. Er zijn er enkel langs de Staatsbaan die een gewestweg is.” Volgens burgemeester Karolien Damman (CD&V) is dat een bewuste keuze. “In de Lichterveldestraat zullen asverschuivingen remmend werken. Een flitspaal geeft een vals veiligheidsgevoel. Chauffeurs vertragen er kort voor en eens voorbij razen ze verder. Wij koppelen verkeersveiligheid niet aan een flitspaal.”

