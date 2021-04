Grafresten en brandstapel uit Romeinse periode ontdekt tijdens archeologisch onderzoek in Handzame

In onze regio kennen we vooral het verleden van de Romeinen in en rond Oudenburg. Nu zijn er echter ook belangrijke resten gevonden in Kortemark. In de Sacramentstraat in deelgemeente Handzame voert het archeologisch bureau Acke & Bracke onderzoek naar aanleiding van een nieuwe verkaveling van de Roeselaarse bouwgroep Hectaar. Daarbij werden op een weiland een aantal opmerkelijke ontdekkingen gedaan die ons 1800 jaar teruggooien in de tijd.

Brandstapel

“De archeologische sporen dateren uit de eerste tot derde eeuw van onze jaartelling en betreffen de restanten van enkele boerderijen. Verkleuringen in de bodem duiden op een aantal woonhuizen, enkele bijgebouwtjes voor bijvoorbeeld de opslag van voedingsmiddelen, een waterput en afwateringsgreppels”, geeft Bert Acke van het archeologisch bureau mee. “De aardewerken vondsten laten toe om de site te dateren in de Romeinse periode. De bewoners waren vermoedelijk lokale boeren, maar de vondst van specifiek aardewerk uit Zuid- of Oost-Gallië laat toe te veronderstellen dat ze toch een bepaalde vorm van welstand kenden. Opvallend was de aanwezigheid van een brandstapel waarop overledenen werden gecremeerd vooraleer de asresten in de grond werden begraven. Echte graven werden niet gevonden, deze moeten zich buiten de grenzen van het onderzoeksgebied bevinden.”

Volledig scherm In Handzame, deelgemeente van Kortemark, zijn restanten gevonden van een brandstapel die dateert uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling © Gemeente Kortemark

Primeur

Het is voor het eerst dat er rond de dorpskern van Handzame bewoningssporen uit de Romeinse periode worden aangetroffen. “Dat er net hier menselijke bewoning was zo’n 2000 jaar geleden hoeft echter niet te verbazen, gezien de ligging op een hogere, droge zone net buiten de lagere vallei van de Handzamevaart”, vervolgt Acke. “De huidige Steenstraat, wat verder naar het westen, gaat terug op een Romeinse weg tussen Cassel in Noord-Frankrijk en Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen, waardoor menselijke bewoning in deze periode niet verwonderlijk is.”

Geen vertraging

“Het archeologisch onderzoek kwam er na eerder uitgevoerd proefsleuvenonderzoek. Aan de hand daarvan moest een meer diepgaande studie uitgevoerd worden, met de nu bekende resultaten”, zegt projectleider Alexander Taillieu van Hectaar. “De vondsten worden beschreven en geïnventariseerd, waarna de site weer wordt vrijgegeven voor ons bouwproject. Dit onderzoek heeft geen vertraging opgeleverd, gezien de archeologen slechts zo'n week aan de slag zijn moeten gaan.” De verkaveling omhelst tien woningen, waarvan acht koppelwoningen en twee alleenstaande huizen. De oplevering is voorzien voor het eerste kwart van 2022.

De volgende maanden gaan de archeologen aan de slag met alle gegevens van het veldwerk om dit stukje lokaal verleden verder uit te pluizen. Het finale resultaat is een eindverslag dat publiek wordt ontsloten via het digitale loket van de Afdeling Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Wie meer info wil over de verkaveling of over de opgraving, kan een kijkje nemen op www.hectaar.be en www.abarcheologie.be.

Volledig scherm In Handzame, deelgemeente van Kortemark, zijn restanten gevonden die 1800 jaar oud zijn © Gemeente Kortemark