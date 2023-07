Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kortemark vandaag

Twee dagen geen bus door wegenwer­ken

De werken aan de Gitsbergstraat lopen uit door onvoorziene omstandigheden. Afgelopen weekend was er normale doorgang, maar vandaag en morgen, maandag 10 en dinsdag 11 juli, geldt er éénrichtingsverkeer van de markt richting Singellaan.In de Singellaan wordt er ook éénrichting ingevoerd in de richting van de Stationsstraat, dit omdat er ook nog werken aan de gang zijn in de Singellaan. Hierdoor zal De Lijn Gits twee dagen niet bedienen. Het is voor de bussen niet haalbaar om tegen de richting in te rijden in de Singellaan na het draaimanoeuvre van de bus op het voetbalplein. Wie de Lijn 74 wil nemen, wordt verwezen naar de haltes Gits Land Van Belofte of Gits Kruiskalsijde.