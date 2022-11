Gemeente Kortemark vecht opnieuw vergunning afvalverwerkend bedrijf Silvamo aan

Eind vorige week liet burgerplatform Leefbaar Groot Kortemark met de steun van de beweging Climaxi al weten dat ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen zouden stappen. Nu volgt ook de gemeente Kortemark. “De gemeente gaat een vernietigingsberoep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, luidt het in de officiële mededeling van het schepencollege. “We hebben al eens via juridische weg gevraagd om in de voorwaarden op te nemen dat er geen PFAS-gronden gestort mogen worden in Kortemark. Gezien die voorwaarde er niet instaat, vechten we de verlenging van de vergunning aan. We willen eerst een bewijs dat er geen enkel risico en geen enkel schadelijk gevolg verbonden is aan het transport en de berging van dit afval in onze gemeente. Door onze voorwaarde niet in de verlenging van de vergunning op te nemen is het voorzorgsbeginsel geschonden. Je mag onzekerheid en onduidelijkheid over bepaalde kwesties niet gebruiken om beschermende maatregelen uit te stellen.”