Geëngageerde en geliefde Angèle viert honderdste verjaardag

Angèle groeide op in een gezin van zes kinderen op een hoeve in Torhout vlakbij Kortemark. Vandaag leeft enkel haar zus nog maar die woont in Canada. De kranige dame liep school in Kortemark en trouwde met Willy Tempelaere. Beide waren bijzonder ondernemend. Zij runde in de Stationsstraat een naaiwinkeltje en hij een fietshandel. Daarnaast engageerden ze zich ook in het verenigingsleven. Zo speelde Willy bij de fanfare en was hij actief bij de brandweer. Helaas overleed hij toen hij amper 50 jaar was. De twee hebben geen kinderen. Angèle heeft een ruime vriendenkring. Ze geniet van de vele bezoekjes die ze krijgt in wzc Blijvelde.