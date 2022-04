Festival Dreambeats duurt voor eerst twee dagen: “Na die coronajaren zal feesten extra deugd doen”

Vrijdag 24 juni start het festivalweekend in Kortemark met het nieuwe Popmasters. Dat is een pop- en rockgebeuren met artiesten zoals De Kreuners, Guy Swinnen en Buscemi. De zeilen van de retrotent gaan om 16 uur open. Een dag later vindt Dreambeats plaats op dezelfde site in het domein Krekemeersen, vlakbij het station. Verwacht je aan drie podia en meer dan 50 dj’s waaronder Jebroer, Angemi, Cherrymoon Trax, Bonzai all stars en Victor Verhulst en Kobe Ilsen.

“We wilden het tweedaagse festival al in 2020 uitrollen maar het welgekende virus verhinderde dat. Het is nu onze bedoeling een ruimer publiek aan te spreken”, zegt Pieter Vanoverschelde. “Iedereen vanaf zestien jaar is meer dan welkom op ons evenement waarmee we de festivalzomer op gang trappen.” Dreambeats is meer dan muziek alleen, het is vooral genieten met een hapje en drankje en elkaar opnieuw ontmoeten. Wie al kaarten had voor de afgelaste editie kan die in juni nog gebruiken.