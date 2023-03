Emilie, Jolijn en Bert zijn de sportlaureaten van Kortemark

Hannelore (40) tovert restaurant De Passage om tot ontbijt- en lunchadres Mamzel: “Na 17 jaar kriebelde het om nog eens een nieuw hoofdstuk te starten”

Op de hoek van de Rijselstraat en de Kortemarkstraat kan je sinds deze week ontbijten en lunchen bij Mamzel. Het is de nieuwe naam én het nieuwe concept van het vroegere restaurant De Passage. Zaakvoerster is nog altijd de immer vriendelijke Hannelore Vandevelde (40): “Klanten noemden mij al ‘mademoiselle’, de naam was dus snel gekozen”, glimlacht ze.