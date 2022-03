Elke Kortemarkse deelgemeente krijgt er dit jaar ‘natuurpuntje’ bij

Kortemark legt elk jaar een budget van maximaal 5.000 euro aan de kant om te geven aan burgers met creatieve ideeën. Er waren zes kandidaten en Natuurpunt kon de meeste inwoners overtuigen. De vereniging zal met het budget van de Koutermolenwijk in Kortemark, de Eikelaan in Handzame, bij het speelplein in Edewalle, op de Koordhoekwijk in Zarren en in de Werethatuin in Werken iets leuks creëren. Daar liggen namelijk groene plekjes maar die zijn te klein om te voetballen, te kaal om te picknicken of te saai om naar te kijken. Natuurpunt denkt aan de plaatsing van een insectenhotel, een speelboom of een heuveltje om op te ravotten. Op de zes ingediende projecten werd in totaal 360 keer gestemd. Zetelrock en Irie Vibes, twee festivals, strandden op de twee en derde plaats.