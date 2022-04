Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Oostnieuwkerke Oostnieuw­ker­kenaar wint publieks­prijs BoekGoud met debuutro­man

Schrijver Steven Margot is in de prijzen gevallen op de jaarlijkse BoekGoud-schrijversprijzen van uitgeverij Boekscout. Met zijn debuutroman ‘Schijn’ won de Oostnieuwkerkenaar de publieksprijs in de categorie Thrillers. Een tweede roman is in de maak.

14:43