“Eindelijk geen vrachtwagens meer tegen onze dakgoot”: André en Norma blij met aanpassingen in Handzamestraat

Vier jaar terug getuigden André en Norma nog over hun dakgoot die al drie keer werd afgereden door vrachtwachtchauffeurs die hun bocht te scherp namen. Daardoor reden ze over het smalle voetpad met alle gevolgen van dien. Vandaag zijn die problemen van de baan. “We hebben het voetpad wat verbreed. Daardoor is de bocht ook iets gewijzigd. Die twee ingrepen moeten ervoor zorgen dat de dakgoot van André en Norma onaangeroerd blijft en dat snelle chauffeurs ontmoedigd worden”, onderlijnt schepen van Openbare Werken Toon Vancoillie (Open VLD). Het gepensioneerde koppel is in de wolken. “We hadden twee paaltjes op het voetpad gevraagd als oplossing maar dit is zoveel beter”, vindt André. “Nu kunnen chauffeurs onze dakgoot niet meer raken.” Toch zit er André nog iets dwars. “Momenteel hebben we last van geurhinder door vermoedelijk een verkeerde aansluiting van een WC-aanvoer ergens in de buurt. Door die stank kunnen we onze ramen niet meer open zetten. Binnenkort verwachten we een expert die de oorzaak in kaart zal brengen en het hopelijk zal kunnen oplossen.”