EERSTE SCHOOLDAG. Leerlingen nemen een ‘raketstart’

Diksmuide Kinderen kunnen voortaan ook op woensdagna­mid­dag naar school: “We subsidië­ren opvang in scholen”

Er waren al basisscholen die op woensdagnamiddag opvang organiseerden in Diksmuide, maar nu voorziet het stadsbestuur daar geld voor. Vrije basisschool De Veerkracht in Woumen tekent als eerste in op dat aanbod.

30 augustus