Dolleman (43) die auto in woning van ex boorde om haar te doden, is aangehouden

Kortemark/Oostkamp/IchtegemDe dolgedraaide man (43) uit Oostkamp die dinsdag na een achtervolging voor de tweede keer binnenreed in de woning van zijn voormalige stiefdochter in Kortemark, waar zijn ex aanwezig was, is aangehouden voor een moordpoging. Er wordt dus verondersteld dat verdachte D.V. de aanwezigen in het huis met voorbedachten rade wou ombrengen.

Sinds de relatie tussen D.V (43) en een vrouw (53) uit Ichtegem eind 2020 op de klippen liep, moest de politie al tal van keren tussenkomen wegens belaging, bedreigingen en vernielingen. De vrouw trok uit schrik voor hem zelfs in bij haar dochter (24) en schoonzoon in Kortemark, maar dat had D.V. achterhaald. Maandag bewerkte hij eerst twee personenwagens met een hamer, zowel aan de woning in Ichtegem als aan de woning in Kortemark. Nadien reed hij met zijn Opel Corsa door het raam aan de oprit van de woning van de dochter in Kortemark. Het voertuig stond half binnen. Niemand raakte gewond, maar hij reed weg en stond sindsdien geseind.

Misdaden volgen elkaar onophoudelijk op

De wagen werd dinsdagnamiddag opgemerkt in Ruddervoorde en de politie maakte zich klaar om hem te onderscheppen. Aan de hand van camera’s was duidelijk was dat D.V. opnieuw naar de woning in Kortemark onderweg was, waar de brandweer het raam trouwens had afgedicht met houten planken. Een combi kreeg hem in het vizier, maar bestuurder D.V. drukte het gaspedaal in. De man probeerde de politievoertuigen in zijn kielzog af te schudden door kriskras doorheen het centrum van Kortemark te rijden, met ook tal van grove verkeersovertredingen. De politie zette een barricade op en trok de wapens, maar de man stormde gewoon voorbij. De agenten moesten springen voor hun leven. De misdaden volgden elkaar onophoudelijk op.

D.V. stoof opnieuw tot bij de woning in de Conservenstraat en reed er voor de tweede keer in twee dagen door het raam, al waren het nu planken. Niemand raakte gewond, maar de aanwezigen waren zo in shock dat ze naar het ziekenhuis werden overgebracht. De politie sloeg de dolgedraaide D.V. in de boeien. De man werd dinsdag verhoord en het parket leidde hem voor de onderzoeksrechter. Die heeft hem intussen aangehouden wegens moordpoging, gewapende weerspannigheid en belaging, bevestigt het Brugse parket.

Schoonfamilie proberen doden

In het onderzoek gaat men er dus van uit dat D.V. het plan had opgevat om zijn ex moedwillig om te brengen door zijn wagen in de woning te boren. De kans dat de familieleden zich op die plaats bevonden, was dan ook reëel. De man is dan ook aangehouden voor moordpoging op zijn ex én een minderjarige die in het pand aanwezig was. D.V. moet vrijdag voor de raadkamer verschijnen. De kans dat hij dan minstens een maand langer is de cel moet, is vrij groot.