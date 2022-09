Dolgedraaide man (44) stalkt ex en rijdt na wilde politieachtervolging woning binnen: “Hij gebruikte zijn wagen als wapen”

Diksmuide Na ruim 40 jaar zal OVAM grond van stort­plaats saneren: “Nu onderzoe­ken of bos haalbaar is”

In de Pano-reportage over de vervuiling in Vlaanderen kwam onder meer de historische stortplaats in de Rapestraat in Diksmuide aan bod. Een onderzoek in 2016 bracht aan het licht dat de grond daar gedeeltelijk verontreinigd is. “Gisteren woensdag liet OVAM plots weten dat het de grond alsnog zal saneren”, laat milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) weten. Zijn droom om er een bos te realiseren komt zo een stap dichterbij.

