Dolgedraaide man (43) stalkt ex en rijdt na wilde politieachtervolging woning binnen

Torhout Boerenbond looft met LEGO ‘toonaange­vend’ Torhouts zuivelbe­drijf: “Zó innovatief, en in niets te vergelij­ken met die ouderwetse boerderij­tjes in de speelgoed­win­kels”

In een ludieke campagne op sociale media, ter promotie van de zuivelsector, heeft de Boerenbond een modern zuivelbedrijf laten nabouwen in LEGO. “Misschien wel hét voorbeeld op dat vlak in Vlaanderen is Moereveld in Torhout”, klinkt het bij de Boerenbond. Bjorn Moyaert (42) waakt er als een huisvader over zijn 127 koeien. “Zelfs de mest gaat hier niet verloren. Die gebruiken we om onze installaties te laten draaien.”

2 januari