Dit zijn de winnaars van de eerste editie van de tractorparade

voetbal vierde provinciale A Derby tussen Kortemark en Handzame is duel om de tweede plaats: “Er is geen uitgespro­ken favoriet”

Zowel SVD Kortemark als NSVD Handzame draaien een voortreffelijk seizoen in vierde provinciale A. Kortemark staat met 34 punten op een gedeelde twee plaats, op één punt van leider Koksijde-Oostduinkerke. Handzame is vierde met 33 punten. De gouwgenoten kijken elkaar zondagmiddag in de ogen, in een steevast druk bijgewoonde derby. Aanvoerders Robbe Beuselinck en Brent Dejonckheere blikken vooruit.

15:44