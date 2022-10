Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

Alveringem Pompoenkwe­ker Dries beleeft drukke halloween­da­gen: “50.000 pompoenen hebben we dit jaar geplant... en allemaal met de hand geoogst”

Het is bijna Halloween en dat betekent... pompoenen, in alle kleuren en maten. Dries Maes (37) uit Stavele bij Alveringem is de West-Vlaamse pompoenkweker met het grootste aantal variëteiten. Meer dan honderd soorten heeft hij op zijn hoeve ’t Platshof. Dit voorjaar stopte hij 50.000 pompoen- en butternutplantjes in de grond en die leveren elk 2 tot 20 vruchten op. “Met een pompoen kan je veel meer doen dan alleen maar soep maken. De recepten zijn eindeloos”, knipoogt Dries. Dat een pompoen inderdaad verrassend veel in zijn mars heeft, ontdek je hier.

24 oktober