De eerste hondenloopweide in Kortemark komt in Zarren

“De vraag naar een ruimte waar honden zonder leiband mogen loslopen is er zeker”, zegt schepen Lynn Vermote (Open VLD). “Op het openbaar domein en ook in de natuurgebieden moet de hond steeds aangelijnd zijn. Toen het perceel in Zarren te koop kwam, zijn we tot een overeenkomst gekomen met de eigenaar.” De gemeente Kortemark legt ruim 143.000 euro op tafel voor de aankoop van het terrein van 26 are. “Dat is uiteraard niet alleen voor de hondenlosloopweide. In die buurt is heel wat vrijetijdsbeleving zoals tennis, de Chiro of een speelplein. Het leek ons een geknipt terrein om in de toekomst een invulling te geven maar concreet is dat niet. We hopen de hondenlosloopweide volgend voorjaar te kunnen openen. Hoe die er precies zal uitzien, moeten we nog bespreken. Het zal bereikbaar zijn via de Staatsbaan en de Stadenstraat.”