CC De Beuk organiseert filmdag met ‘The Worst Person in the World’

Rumbeke/Staden Elise runde jaren het salon van kap­per-burgemees­ter Francesco Vander­jeugd, maar opent nu haar eigen zaak

“Francesco heeft altijd geweten dat ik droomde van mijn eigen zaak”, zegt Elise. Deze week opende Elise Haevegeer (27) langs de Kaasterstraat in Rumbeke Maison Elise. De kapster is helemaal geen onbekende want de voorbije jaren was ze de gerante van Ziezo, het kapsalon van de Stadense burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

25 augustus