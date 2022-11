Bibliotheek verkoopt boeken en dvd’s voor een prikje

Staden Herstel­lings­wer­ken aan fietspad N36

Het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV) start op maandag 7 november met herstellingswerken aan het fietspad op de N36 in Staden. Daarbij worden over een afstand van 250 meter enkele delen van het betonnen fietspad in asfalt gegoten en worden andere delen opnieuw in beton heraangelegd. De werken zullen in normale omstandigheden tien werkdagen duren. De werken situeren zich ter hoogte van de grens van de bebouwde kom op de weg richting Diksmuide. Omdat de aannemer tijdens de werken de rijweg zal gebruiken worden er tijdelijke verkeerslichten geplaatst. Ook de fietsers moeten die verkeerslichten volgen of, indien er tijdelijk niet met verkeerslichten wordt gewerkt, moeten afstappen. De werken zullen zo’n tien werkdagen in beslag nemen, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden.

4 november