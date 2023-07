“Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe langer ik dit tapijt maak”: textielkun­ste­na­res toont bijzonder kunstwerk in IJzertoren

Op de eerste verdieping van het Museum aan de IJzer in de IJzertoren in Diksmuide is op de Vlaamse feestdag het werk ‘Tapis de Oekraïne’ onthuld. Het is van de hand van de Nederlandse Irma Frijlink, die het tapijt blijft uitbreiden zolang de oorlog woedt.