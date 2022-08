Bestuurder ramt gevel van woning met wagen: "Hij kon niet meer op z'n benen staan door medicatie”

De Copains verwachten recordop­komst voor hun Cecilia­fees­te in Ichtegem

Op zaterdag 13 augustus zal je zonder twijfel over de koppen kunnen lopen op het Dokter Bruwierplein in Ichtegem want De Copains organiseren er de 7e editie van hun Ceciliafeeste. Voorzitter Kris Deseintebein is trots dat het event nog steeds gratis toegankelijk is. “Dankzij het tropische weer en de sterke line up verwachten we een recordopkomst voor ons volksfeest dat vorig jaar 1500 mensen lokte.”

8:29