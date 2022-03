Bekijk Belgische komedie ‘The Barefoor Emperor’ in CC De Beuk

Diksmuide Skippy, de kangoeroe die vrij rondhup­pelt dankzij... een geit: “We weten waar hij zit, maar hem vangen is heel ander verhaal”

Wie de afgelopen dagen het militair kerkhof in Vladslo (Diksmuide) bezocht, heeft hem wellicht gezien. Want op het kerkhof en in een nabijgelegen bos huppelt een ongebruikelijke bezoeker rond: Skippy, de kangoeroe. “Hij doet niemand kwaad en kan overleven in het wild. Maar hem vangen is oh zo moeilijk”, zegt de eigenaar.

