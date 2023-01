Appartementsprijzen blijven stijgen in Kortemark

Hooglede Woningprij­zen in Hooglede met meer dan 30 procent gestegen sinds 2021: “Nog voor de paal de grond in gaat, is het huis al verkocht”

Uit de nieuwe Woonwijzer blijkt dat de woningprijzen in Vlaanderen in de loop van 2022 opnieuw stegen. Opvallend is dat Hooglede bij de sterkste stijgers op de zesde plaats staat. De prijzen zijn er in 2022 met liefst 30,4 procent gestegen. Over de voorbije vier jaar bekeken gaat het zelfs om een stijging van 37,99 procent.

