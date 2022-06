Anderstaligen kunnen ook in zomervakantie Nederlands bijschaven

Elke tweede en vierde vrijdag van de maand zijn volwassenen uit Kortemark die het Nederlands niet als moedertaal hebben welkom in het dienstencentrum De Wimperlinde in de Roende, Hospitaalstraat 31 in Kortemark. Je hoeft je daarvoor niet in te schrijven. Kom af om 10 uur en ontdek het Nederlands gedurende anderhalf uur op een leuke manier. Tijdens de eerste les ging het bijvoorbeeld over eten en drinken. Acht mensen uit verschillende hoeken van de wereld waren op die bijeenkomst aanwezig. Twee maatschappelijk werksters van het Sociaal Huis staan in voor de les. Het initiatief loopt door in juli en augustus. Meer informatie krijg je van Steffie Houthoofd via steffie.houthoofd@kortemark.be of 051 57 51 23.