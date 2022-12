1,1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden de Kortemarkenaren het afgelopen jaar het meest

KortemarkVan moedige Mats die herstelt van zijn brandwonden tot een dolle achtervolgingsrit die eindigde tegen een gevel van een woonst in Kortemark, 2022 was een jaar vol uitersten, ook in uw gemeente. Beste lezer, u klikte het nieuws in en rond Kortemark liefst 1,1 miljoen keer aan. Daar zijn we heel dankbaar voor. We blikken dan ook graag terug op de meest gelezen artikels van het voorbije jaar. Zoals dat van de West-Vlaamse vrienden die in februari nipt wisten te ontsnappen aan een lawine. We wensen jullie een bruisend 2023!