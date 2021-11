Zwaar verkeersongeval op afrit van E19 in Kontich: wagen die oprit nam, rijdt frontaal op auto die afrit nam

ANTWERPEN Antwerpse kunste­naars tekenen portretten met huidskleur­pot­lo­den in álle tinten: “Niet alle kinderen vinden zichzelf terug in onze schoolboe­ken”

In verschillende Vlaamse steden werd dit weekend de actie ‘Vooruit in Kleur’ gehouden. Ook de Antwerpse socialisten namen deel. Op de Dageraadplaats konden voorbijgangers hun portret laten tekenen door professionele lokale kunstenaars. De portretten werden getekend met huidskleurpotloden in verschillende tinten, die eerder al door Vooruit in Gentse en Leuvense scholen verdeeld werden.

31 oktober