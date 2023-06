Zeventigtal sportievelingen rijden zo snel mogelijk Mont Ventoux op voor goed doel: “Met de auto gaat het makkelijker”

Hogeschool Thomas More en voetbal­club Lierse gaan samenwer­ken: “Voetbal­lers zijn de ideale onderzoeks­sub­jec­ten”

Het is officieel, algemeen directeur van Stijn Coenen van Thomas More en voorzitter van voetbalclub Lierse Luc Van Thillo hebben hun wetenschapspartnership bevestigd. De voetballers van Lierse worden voortaan opgevolgd door de onderzoekers van Thomas More. “De geel-zwarte helden van morgen krijgen nu een nog betere opleiding voorgeschoteld.”