Zaal Pronkenborg maakt zich op voor voetbalfeest

Boom/Lier/Antwerpen Vermiste jongen (7) wordt bij toeval 21 kilometer van huis gevonden: “Hij mompelde iets, maar het enige wat ik verstond, was ‘mama’”

Boom stond vrijdagavond in rep en roer door de verdwijning van de 7-jarige Issa. Het jongetje was rond 17 uur niet thuisgekomen en de politie en Child Focus zetten meteen alle middelen in. Tot omstreeks 23 uur het bericht kwam dat hij terecht was. Issa was zowaar tot in Koningshooikt geraakt, 21 kilometer verderop. Hij werd toevallig gezien door Eveline Andries en haar vriend Erik Courboin uit Antwerpen. “Vijf minuten later of vroeger en we hadden hem niet gezien. Helden? Ach we zijn blij dat hij weer thuis is.”

29 mei